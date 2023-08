Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul doi din 2023, Ungaria a iesit probabil din cea mai lunga recesiune de la criza financiara globala din 2008, chiar daca razboiul din Ucraina continua sa submineze cresterea economica in aripa estica a Uniunii Europene, in timp ce Romania este o exceptie - inregistrand progrese constante…

- Franta si Germania au semnalat, marti, ca se opun solicitarilor unor state din cadrul Uniunii Europene, printre care se numara Romania, privind prelungirea restrictiilor la importurile de cereale ucrainene, o initiativa catalogata ca fiind "inacceptabila" de Administratia de la Kiev, scrie Mediafax.Saptamana…

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat a doua tranșa de sprijin pentru cele cinci țari afectate de comerțul cu cereale din Ucraina, Romaniei revenindu-i suma de 29,73 milioane de euro. Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia au primit vot pozitiv din partea statelor membre pentru granturi…

- Traim mama paradoxurilor in ceea ce privește tariful practic de țara noastra la gaze și energie. Deși avem producție interna de gaze de 60% și producție interna de energie de aproape 90% și vindem vecinilor energie la preț de nimic și cu o lege de compensare și plafonare in vigoare, suntem potrivit…

- Consiliul UE, organismul ce reuneste guvernele UE, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter ca ministrii din UE responsabili pentru comert au fost de acord cu prelungirea eliminarii taxelor si altor restrictii de import pentru marfurile ucrainene, masura pe care Uniunea Europeana o luase in iunie 2022 pentru…