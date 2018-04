Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Donal Trump șocheaza din nou printr-o declarație facuta vineri, la o conferința de presa comuna organizata cu Angela Merkel. Cu toate ca nu e o noutate ce cere, nou este tonul cererii. NATO ii ajuta „mai mult” pe europeni decat pe noi, a spus Donald Trump, așa ca bagați mana in buzunar. „NATO este…

- Presedintele american, Donald Trump, si premierul britanic, Theresa May, au discutat telefonic, joi, si au convenit asupra necesitatii unui raspuns international pentru descurajarea folosirii armelor chimice de catre regimul sirian condus de Bashar al-Assad. Potrivit unui comunicat al Cabinetului…

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE, preluata de Agerpres. Un număr de 120 de produse, între care…

- La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.…

- Theresa May va anunța ce masuri va lua impotriva Rusiei dupa ce nu a primit niciun raspuns privind otravirea spionului Sergei Skripal cu un gaz neurotoxic din categoria agenților Novikoch. Luni, premierul britanic le-a dat rușilor termen pana marți noaptea sa vina cu explicații, scrie BBC News. Rusia…

- "Secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu reprezentanti ai Uniunii Europene despre eliminarea taxelor imense si barierelor pe care europenii le folosesc impotriva Statelor Unite. Este vorba de masuri incorecte fata de fermierii si producatorii americani", a transmis Donald Trump luni…