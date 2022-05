Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea sa mearga dincolo de propunerea de a interzice gradual importurile de petrol din Rusia, avand in vizor și capacitatea Moscovei de a vinde titei si produse rafinate oriunde in lume, relateaza Bloomberg.

- Saptamana trecuta Rusia a intrerupt livrarile de gaze spre Bulgaria si Polonia, dupa ce aceste state au refuzat sa respecte solicitarile Moscovei de a face plata in ruble. Cele doua tari intentionau deja sa inceteze sa mai utilizeze gaze rusesti de la finele acestui an si autoritatile sustin ca pot…

- Germania este gata sa susțina interzicerea graduala a importurilor de petrol rusesc, in contextul in care Uniunea Europeana pregatește un nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, potrivit Bloomberg. Sursele Bloomberg afirma ca Germania dorește ca interdicția sa vina cu o perioada de tranziție. UE a…

- Comisia – gardanul concurentei in Uniunea Europeana (UE) – nu a confirmat aceasta informatie, insa a recunoscut, intr-un comunicat, ca a efectuat inspectii impreuna cu autoritatea germana a concurentei, ”in sedii ale mai multor intreprinderi active in furnizarea, transportul si depozitarea gazelor naturale…

- Spania va continua sa fie un exemplu in ceea ce priveste primirea refugiatilor ucraineni, a declarat, joi, prim-ministrul Pedro Sanchez, aflat in vizita la Bucuresti, mentionand ca presedintele rus Vladimir Putin incearca sa slabeasca UE, insa statele europene au intervenit unitar si condamna invazia…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters. "Este un default?...…

- Uniunea Europeana va suspenda comertul si tratamentul economic privilegiat al Moscovei, va reprima utilizarea de cripto-active de catre Rusia si va interzice exporturile catre Rusia de bunuri de lux ale UE, precum si importul de produse din fier si otel, a declarat, vineri, presedinta Comisiei Europene,…

- Presedintele american, Joe Biden, este asteptat sa anunte, marti, interzicerea importurilor rusesti de petrol, gaze naturale si carbune din Rusia, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…