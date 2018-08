Stiri pe aceeasi tema

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea...

- Lira turceasca si-a continuat deprecierea marti, cotatia ajungand si la 7,92 lire/euro, un nou nivel record al ultimului deceniu - dupa unele surse chiar din ultimii 23 de ani. In momentul de fata cursul raportat de Banca Centrala a Turciei este de 7,83 de lire/euro si de 6,68 lire/dolar.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și președintele american Donald Trump au ajuns la un acord privind reducerea taxelor vamale in comerțul transatlantic, relateaza site-ul agenției Bloomberg și Financial Times.Declarand o noua faza, liderul de la Casa Alba a declarat miercuri ca, ...

- Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, ca ar utiliza devalorizarea monetara ca tactica in conflictul comercial, informeaza site-ul Axios.com si agentia de presa Bloomberg."Cursul de conversie al yuanului este determinat de piata. Exista fluctuatii…

- Kim Jong Un, liderul Coreii de Nord, i-a multumit, intr-o scrisoare, presedintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile de imbunatatire a relatiilor bilaterale si i-a cerut "actiuni concrete".Donald Trump a postat, joi, pe Twitter o scrisoare primita de la Kim Jong Un pe 6 iulie, scrie mediafax.ro,…

- Pentru BMW, Tesla si alti producatori globali a caror viitor depinde de piata din China, castigurile inregistrate de scaderea tarifelor intrata in vigoare saptamana aceasta, vor disparea rapid – din cauza razboiului comercial initiat de presedintele Donald Trump, potrivit Bloomberg. Dupa…

- Principalul consilier economic al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut, duminica, ca disputa comerciala dintre Statele Unite si aliatii lor ar putea avea consecinte asupra economiei americane, relateaza France Presse, citeaza economica.net.