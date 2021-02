Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii din 22 de state care vor veni in Republica Moldova, vor fi obligati sa stea 14 zile in autoizolare.Printre tarile incluse in zona rosie, cu risc epidemiologic ridicat, sunt Spania, Portugalia, Cehia, Israel, Emiratele Arabe, precum si Monaco.

- Portugalia a decis sa impuna restricții privind placarile in afara țarii pentru toți cetațenii sai, timp de 15 zile, dupa ce numarul de cazuri de infectare cu Covid-19 a explodat in ultimele zile. Premierul portughez a avertizat tot joi ca tara sa se afla intr-o "etapa groaznica a pandemiei de coronavirus".

- Cetațenii se bulucesc la Biblioteca V.A.Urechia din orașul Galați pentru a se inscrie pe platforma de vaccinare. Acolo ei sunt ajutați de angajații bibliotecii sa parcurga procedura. Tot la biblioteca, primesc ajutor galațenii care vor sa-și plateasca online taxele și impozitele, potrivit Mediafax.…

- Guvernul spaniol a anuntat luni ca a decis, in acord cu omologul sau portughez, sa suspende incepand de marti zborurile dinspre Marea Britanie in urma descoperii unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, mai contagioasa, pe teritoriul britanic, informeaza France Presse si Reuters. Cetatenii spanioli…

- Guvernul spaniol analizeaza o posibila scurtare a programului de lucru, cat si o reducere a saptamanii de lucru la patru zile, a anuntat vicepremierul Pablo Iglesias, noteaza Bloomberg, citat de Digi 24.Reprezentanții guvernului de la Madrid analizeaza propunerea unei scurtari a programului de lucru…

- Guvernul Spaniei analizeaza o posibila scurtare a programului de lucru, cat si o reducere a saptamanii de lucru la patru zile, a anuntat vicepremierul Pablo Iglesias, potrivit Bloomberg. Guvernul analizeaza propunerea unei scurtari a programului de lucru pentru impulsionarea angajarilor. Ministerul…

- Ziarul Unirea VIDEO| La vot cu „Leru-i ler”, in Spania: Membrii secției de votare din Gijon cheama cetațenii la alegeri pe versuri de colinde Moment inedit la sfarșitul primei zile de vot din Gijon, Spania. Doi dintre membrii secției de votare au interpretat un colind la ușa secției, scrie, pe Facebook,…

- Guvernul francez are in vedere sa instituie o perioada de izolare de sapte zile pentru francezii care vor merge la schi in strainatate in perioada sarbatorilor de iarna, cu controale aleatorii la granitele cu Spania si Elvetia, a afirmat miercuri prim-ministrul Jean Castex, transmite AFP, potrivit…