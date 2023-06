Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua decenii o fabrica de mezeluri din Vorden, un oras din nordul Germaniei, a produs un fel de parizer sub forma de ursulet, denumit Barchenwurst, preferat de copiii din intreaga tara, insa cresterea costurilor de productie si diminuarea cererii de carne de porc a obligat operatorul sa inchida…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Ucraina și susținatorii sai occidentali ar putea face „ireversibila” o infrangere a Rusiei in razboi inca din acest an și a mulțumit Germaniei pentru ca este un „prieten adevarat” in timpul unei vizite la Berlin, scrie Reuters.Zelenski a obținut…

- Selectarea vinului potrivit pentru a insoti masa poate fi intimidanta, pentru ca, desi nicio cina nu a fost ruinata cu un vin "gresit", acesta, daca este ales cum trebuie, poate imbunatati un preparat intr-un mod perfect. Nu exista reguli stricte privind potrivirea dintre mancare si vin, pentru ca,…

- Patru zodii vor intampina dificultați in viața amoroasa. Relații lungi sau abia la inceput se pot sfarși brusc pentru mai mulți nativi, in zilele urmatoare. Iata ce semne zodiacale sunt ghinioniste in dragoste in perioada care urmeaza.

- Alianța petroliera dintre Rusia și Arabia Saudita poate crea tot felul de probleme economiei SUA, precum și campaniei de realegere a Președintelui Joe Biden in 2024, scrie Bloomberg. In articolul Agenției se vorbește despre faptul ca decizia de a reduce producția de petrol, luata de țarile OPEC+, inclusiv…

- Ninsorile abundente din ultimele ore au cauzat probleme serioase in județul Iași. Informațiile de ultima ora obținute de catre reporterii BZI anunța ca traficul aerian nu ar trebui sa fie afectat. „Avand in vedere avertizarea cu Cod Portocaliu emisa de ISU Iași, valabila pentru datele de 04 si 05 aprilie,…

- Conținut oferit de: cnchome.ro. 8 sfaturi prin care poți imbunatați calitatea somnului. Somnul este esențial pentru sanatatea noastra fizica și mentala. Deși dormim aproximativ o treime din viața noastra, mulți dintre noi nu dorm suficient sau nu avem un somn odihnitor. Lipsa somnului poate duce la…

- Liderul Partidului Politic Platforma DA, Dinu Plingau, susține ca magistrații sunt mai inventivi decat politicienii la aplicarea legii. Declarațiile vin in concluzia ședinței de ieri a Adunarii Generale a Judecatorilor. „Cei din urma mai au inca de invațat cum sa adopte și cum se pot șmecheri unele…