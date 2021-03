Stiri pe aceeasi tema

- Rusia face progrese cu planurile sale de a produce propriul sau vaccin impotriva Covid-19 in Europa, ajungand la un acord pentru a produce vaccinul Sputnik V in Italia, pe fondul unor discutii suplimentare cu Germania si Franta, informeaza Agerpres, care citeaza Bloomberg.

- Daca Uniunea Europeana nu poate conveni asupra beneficiilor pentru persoanele vaccinate anti-COVID, care au fost testate ori au dobandit imunitate in urma infectiei cu noul coronavirus, atunci Austria si alte state membre care impartasesc aceeasi opinie vor avansa curand cu astfel de masuri, a declarat…

- Rusia a contactat laboratorul german IDT pentru a produce in Europa vaccinul Sputnik V, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului german al Sanatatii, dupa publicarea rezultatelor testelor clinice intr-o revista stiintifica, relateaza AFP. Institul rus Gamaleia, care a dezvoltat…

- Europa ar putea oferi capacitati de productie pentru vaccinul rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, relateaza dpa. Partea rusa a solicitat un astfel de sprijin, iar ideea este luata in considerare in Germania si in Europa, a spus…

- Numarul spaniolilor dispusi sa faca vaccinul impotriva COVID-19 de indata ce acesta va fi disponibil a ajuns la 40%, potrivit celui mai recent sondaj oficial publicat luni, in crestere fata de 37% intr-o cercetare anterioara, data publicitatii in urma cu o luna, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In…

- Cat platesc romanii pe avion ca sa vina acasa din Europa: cel mai ieftin bilet - 5,75 euro, dus-intors, cel mai scump - 835 euro/persoana. Numarul zborurilor s-a redus cu peste 70% Numarul zborurilor din statele europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca s-a redus cu pana…

- Italia a ajuns sambata la cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din Europa de la inceputul pandemiei, bilantul total fiind de 64.036 morti, depasind Marea Britanie la acest capitol, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.Ministerul italian al Sanatatii a anuntat 649 de noi decese in ultimele…

- Statiunile de schi din Franta au decis sa dea in judecata guvernul pentru a putea mentine in functiune telescaunele in perioada Sarbatorilor de sfarsit de an, iar cel mai inalt tribunal administrativ din tara a inceput miercuri audierile, transmite Bloomberg, citata de agerpres . Guvernul francez a…