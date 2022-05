Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul maghiar de externe a confirmat pentru CNN ca țara sa va folosi schema de plata ceruta de Putin pentru a plati importurile de petrol și gaze. Astfel, Ungaria va face plațile in ruble. „85% din aprovizionarea noastra cu gaze provine din Rusia, iar 65% din aprovizionarea noastra cu petrol provine…

- Rusia a intrat in incapacitate de plata in ce privește datoria sa externa, incercand sa-și plateasca obligațiunile cu ruble, nu cu dolari, a transmis agenția de rating S&P, vineri, conform CNN. Rusia a incercat sa-și plateasca cu ruble obligațiuni in dolari in 4 aprilie, a transmis agenția de rating…

- Ministerul rus de Finante a platit in ruble o parte din datoriile sale in dolari scadente in aceasta saptamana, dupa ce bancile straine au refuzat sa proceseze plati in valoare de 649,2 milioane de dolari, ceea ce a dus la speculatii privind o posibila incapacitate tehnica de plata, scrie Bloomberg.

- Ministerul rus de Finante a anuntat joi ca a efectuat catre Citibank in Londra plata sumei de 117 milioane de dolari reprezentand dobanda pentru doua obligatiuni in dolari, pe fondul sporirii speculatiilor ca tara se indreapta spre intrarea in incapacitate de plata pentru imprumuturile suverane, transmite…

- Ministerul rus de Finante a anuntat luni ca a aprobat o procedura temporara pentru achitarea datoriei in valuta, dar a avertizat ca aceste plati vor fi facute in ruble, daca sanctiunile impiedica bancile sa-si onoreze datoriile in moneda in care au fost emise, transmite Reuters.

- Din momentul anunțului, Statele Unite au blocat toate activele deținute de Banca Centrala a Rusiei pe teritoriu american, dar și cele detinute oriunde de catre persoane americane”, a anuntat Trezoreria americana, potrivit news.ro.O astfel de masura va limita și mai mult capacitatea Moscovei de a apara…