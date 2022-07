Stiri pe aceeasi tema

- Care este motivul pentru care Rusia ar trebuie sa se teama de Romania? Un articol de opinie semnat de Robert D Kaplan și publicat de agenția Bloomberg analizeaza relația actuala dintre țara noastra și Rusia. Textul are in prim-plan o perspectiva personala in care este avansata ideea unei apropieri intre…

- Rusia amenința ca va folosi petrolul din Kazahstan ca arma impotriva țarilor europene care susțin Ucraina. O decizie judecatoreasca recenta de inchidere a terminalului de export de la Marea Neagra pentru o luna este un avertisment clar adresat Europei, scrie Bloomberg.

- In fata agresiunii ruse coordonarea transatlantica a fost una „impecabila si trebuie sa continue sa fie astfel”, a transmis vineri Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, in cadrul mesei rotunde „Black Sea Security Summit”. Potrivit acestuia, formatul Bucuresti 9, lansat de presedintele Klaus…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, in Romania, ca omologii sai din Ucraina si Rusia, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, vor trebui sa initieze negocieri pentru oprirea conflictului militar.

- 24 de ani de schimbari in muzica și versurile trupei de rock Alternosfera, inființata la Chișinau și mutata, aproape in intregime, la Sibiu odata cu inceperea razboiului. Solistul Marcel Bostan face radiografia unei trupe care, de-a lungul timpului, a trait intr-un spațiu cu iz sovietic, dar a ales…

- Marcel Ciolacu estimeaza ca legea offshore ar putea trece de Parlament in doua-trei saptamani: „O sa o bagam pe procedura de urgenta. A intrat la prima Camera sesizata, la Senat. Eu estimez in maximum doua-trei saptamani, in functie de cat sta la Senat, va trece si merge catre promulgare. (…) Am si…

- REACȚIE in Parlamentul Romaniei dupa ce Rusia a acuzat țara noastra ca trimite mercenari in Ucraina: „Ceea a incercat Stalin nu va reuși Putin” REACȚIE in Parlamentul Romaniei dupa ce Rusia a acuzat țara noastra ca trimite mercenari in Ucraina: „Ceea a incercat Stalin nu va reuși Putin” Vicepreședintele…

