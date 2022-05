Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gazele naturale in Europa au crescut miercuri, dupa ce Rusia a oprit livrarile in Polonia si Bulgaria.Astfel au escaladat tensiunile regionale si avertizand continentul ca este decisa in privinta reducerii aprovizionarii, pe fondul divergentelor privind plata combustibilului,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii si al semnalelor de la Kremlin ca plata in ruble este asteptata abia in luna urmatoare, scrie Bloomberg.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni care ar urma sa fie impuse Rusiei, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Unele tari membre ale Uniunii Europene…

- Gazele rusesti continua sa fie livrate, vineri, spre Europa, in pofida termenului stabilit de presedintele Vladimir Putin pentru intreruperea furnizarii in cazul in care clientii nu incep sa plateasca aprovizionarea in ruble, relateaza Reuters. Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat vineri cu 5,6%, traderii evaluand impactul deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale, in conditiile in care vremea mai rece ar urma sa majoreze cererea, transmite Bloomberg.

