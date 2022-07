Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut pentru a patra zi consecutiv, traderii fiind mai ingrijorati de cererea redusa decat de riscurile de aprovizionare din Rusia, transmite Bloomberg.

- Preturile de referinta ale gazelor naturale in Europa au continuat sa scada marti, dupa ce Comisia Europeana a clarificat modul in care companiile din UE pot plati pentru livrarile de gaze rusesti fara a incalca sanctiunile impuse Rusiei de blocul comunitar, transmite Bloomberg.

- Prețul gazelor naturale in Europa a crescut brusc dupa ce Rusia a oprit livrarile catre Polonia și Bulgaria, accentuand astfel și mai mult tensiunile in regiune, ceea ce reprezinta o amenințare la adresa securitații energetice a continentului și semnaleaza faptul ca Moscova este dispusa sa reduca și…

- ​Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Prețul la gaze naturale in Statele Unite a ajuns la cea mai mare valoare din 2008 și pana in prezent pe fondul unei cereri in creștere care pune la grea incercare abilitatea furnizorilor de a mari producția, informeaza Bloomberg. Exporturile de gaze lichefiate pentru Europa au atins și ele un nou record…