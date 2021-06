Stiri pe aceeasi tema

- Din Kansas si pana in Kiev, fermierii se pregatesc sa culeaga recolte abundente de grau in saptamanile urmatoare, ceea ce ar urma sa reduca un deficit global de cereale care a alimentat o crestere a preturilor, informeaza Bloomberg, citat de agerpres. Ploile de primavara au cazut din belsug pe campiile…

- Brazilia urmeaza sa inunde piata mondiala cu zahar, pe masura ce tranzitia la automobilele electrice va reduce cererea pentru biocombustibili produsi din trestie de zahar, arata un studiu citat de Bloomberg si Agerpres.

- Piața mondiala de zahar va avea un surplus de producție in perioada urmatoare, in contextul tranziției globale spre automobilele electrice și a renunțarii la biocombustibili produși din trestie de zahar in Brazilia, conform Bloomberg, citat de Agerpres.

- Brazilia urmeaza sa inunde piata mondiala cu zahar, pe masura ce tranzitia la automobilele electrice va reduce cererea pentru biocombustibili produsi din trestie de zahar, arata un studiu publicat de Soren Jensen, fost director la traderul de zahar Alvean, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Conform…

- Guvernul Namibiei transmite ca oferta Germaniei de a plati 1,1 miliarde de euro drept compensație pentru atrocitațile comise in perioada coloniala de Imperiul German nu este „adecvata” dar ca a acceptat-o pe baza ințelegerii ca suma de bani pe care o va incasa ar putea crește in viitor, relateaza Bloomberg.

- Oferta de minerale critice, esentiale pentru tehnologii cum ar fi turbinele eoliene si vehiculele electrice, va trebui marita in urmatoarele decenii, pentru a indeplini tintele referitoare la clima, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite CNBC. Un raport nou al organizatiei…

- Pretul porumbului a urcat joi la cea mai ridicata valoare din ultimii opt ani, pe fondul pariurilor ca revenirea economiilor, cererea Chinei si evolutiile meteo nefavorabile vor goli silozurile, transmite Bloomberg. La bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la porumb au inregistrat joi cresterea…

- Economia mondiala se indreapta catre cel mai alert ritm de crestere din mai mult de o jumatate de secol in acest an, insa divergentele existente ar putea face dificila atingerea maximelor de dinaintea pandemiei in viitorul apropiat, scrie Bloomberg. Citește și: Florin Cițu: Comitet interministerial…