- Reducerile livrarilor de gaze naturale din Rusia catre Europa este considerata de Germania un ''atac'' pentru ca urmarește ''semanarea haosului pe piata europeana a energiei'', potrivit ministrului Economiei si Climei, Robert Habeck, scrie AFP.

- Rusia a redus livrarile catre clientii din Italia, Germania, Franta si Austria. Reducerile aprovizionarii cu gaze naturale din Rusia forteaza utilitatile europene sa utilizeze stocuri utilizate in mod obisnuit in varful sezonului de iarna conform Bloomberg.

- Berlinul a spus ca „Ucraina insași va determina ceea ce va fi un sfarșit de succes al razboiului pentru ea”. In a patra luna a invaziei militare pe scara larga de catre Rusia, Germania nu face tot posibilul pentru a ajuta Ucraina, pentru a nu provoca declanșarea unui al treilea razboi mondial. Aceasta…

- Germania trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a-si reduce dependenta energetica fata de Rusia, dar sanctiunile occidentale ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina continua sa afecteze puternic masina de razboi rusa, a declarat, joi, ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite…

- Germania este izolata, reputația sa este ruinata, este considerata nesigura: aceasta este, pe scurt, acuzația opoziției impotriva guvernului german. Este vorba despre politica ucraineana, despre...

- Germania intentioneaza sa reporneasca termocentralele pe carbune si petrol, in situatia in care Rusia va opri livrarile de gaze catre cea mai mare economie europeana, informeaza Bloomberg. Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, urmeaza sa prezinte marti un decret de urgenta care va permite Guvernului…

- Germania intentioneaza sa inceteze sa mai importe petrol din Rusia de la finele acestui an, indiferent daca se ajunge sau nu la un acord la nivelul UE cu privire la titeiul rusesc, au declarat oficialii guvernamentali citati de Bloomberg.

- Reuniune de urgenta in UE: pretul la gaze a crescut cu 20% in ultimele 24 de ore, dupa ce Rusia a oprit livrarile catre Polonia si Bulgaria pe motiv ca cele doua țari nu au platit in ruble. Germania incearca sa gaseasca solutii cu statele UE.