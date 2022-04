Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al apararii a declarat vineri ca prima faza a operațiunii sale militare din Ucraina a fost in mare parte finalizata și ca se va concentra pe „eliberarea” completa a regiunii Donbass din estul Ucrainei, relateaza Reuters.

- Rusia a descoperit dovezi ale eforturilor Ucrainei de a ascunde cercetarile realizate cu privire la armele biologice, a sustinut ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliului de Securitate, intrunit la solicitarea Rusiei pe motivul ca Ucraina produce arme biologice.

- ”Nu avem intenții rele fața de vecinii noștri. Și i-aș sfatui sa nu escaladeze situația, sa nu impuna nicio restricție, ne indeplinim toate obligațiile și le vom indeplini in continuare”, a declarat vineri președintele Vladimir Putin la ceremonia de ridicare a drapelului de stat pe feribotul Mareșal…

- Rusia va folosi „tactici și mai grele” în Ucraina, iar orice crime de razboi vor fi urmarite penal. Declarația aparține viceprim-ministrului Marii Britanii, Domici Raab, noteaza BBC. „Pe lânga toate masurile pe care le luam, susținem și eforturile de a ne asigura…

- „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii trebuie sa faca totul pentru ca razboiul sa inceteze. Președintele Zelenski a avut doua teme atunci cand a spus ca este dispus sa inceapa negocierile cu Rusia: acestea sa nu aiba loc in Belarus și integritatea Ucrainei. Este…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- OSCE organizeaza, luni, o reuniune extraordinara a reprezentantilor sai permanenti, in tentativa de a gasi o solutie pentru criza legata de Ucraina, a anuntat presedintia poloneza a organizatiei, potrivit Le Figaro. "A fost convocata o reuniune pentru luni", a spus viceministrul polonez de Externe,…

- Marea Britanie acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina. Potrivit britanicilor, ofiterii de informatii rusi sunt in contact cu o serie de fosti politicieni ucraineni in cadrul planurilor pentru invazie. Regatul Unit acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus…