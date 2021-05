Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul și CEO-ul Amazon Jeff Bezos a fost detronat pentru scurt timp luni din poziția de cel mai bogat om din lume de catre CEO-ul LVMH, cea mai mare companie producatoare de bunuri de lux din lume, relateaza La Libre Belgique.Bernard Arnault a preluat conducerea în clasamentului Forbes…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a pierdut titlul de al doilea cel mai bogat om al planetei. Acesta a fost inlocuit de Bernard Arnault, președintele Louis Vuitton. Potrivit urmaririi in timp real a valorii nete intocmit de Forbes, Elon Musk avea o avere estimata de 147,3 miliarde de dolari,…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a raspuns criticilor privind averea sa uriașa formulate de senatorul american Bernie Sanders, afirmând ca își va folosi banii pentru a ajuta umanitatea, relateaza Business Insider.„Acumulez resurse pentru a ajuta sa facem viața multiplanetara…

- Averea neta a lui Buffett, calculata de revista Forbes, provine in cea mai mare parte din detinerea a aproape o sesime din grupul Berkshire, care valoreaza aproximativ 600 de miliarde de dolari. Pretul actiunilor Berkshire a crescut in luna martie, titlurile de clasa A depasind miercuri 400.000 de dolari.…

- Elon Musk a pierdut și a doua poziție in clasamentul celor mai bogați oameni din lume. Averea fondatorului Tesla a inregistrat in aceasta saptamana pierderi de aproximativ 6,2 miliarde de dolari, ceea ce l-a adus pe locul trei in clasamentului Forbes al miliardarilor, informeaza Mediafax . Pierderile…

- Pandemia de COVID-19 nu l-a afectat pe Ion Tiriac. Omul de afaceri Ion Tiriac si-a marit averea cu 300 de milioane de dolari in 2020 si a urcat 38 de pozitii in clasamentul miliardarilor din lume. Tiric ocupa locul 2.238 in topul celor mai bogati oameni de pe planeta, conform dateleor…

- Peste 200 de noi miliardari din China au aparut in ultimul an, pe fondul pandemiei provocate de coronavirus, conform unui studiu realizat de Hurun Global Rich List citat de Business Standard . Dancila a ramas uimita: NU am vorbit niciodata cu presedintele Iohannis Practic, numarul miliardarilor…

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a recunoscut intr-un interviu ca nu a investit in Bitcoin si nici nu are de gand sa o faca, scrie BBC . El a spus ca prefera sa investeasca in companii care lanseaza produse revolutionare, precum cele care au dezvoltat vaccinul impotriva malariei. Miliardarul a declarat…