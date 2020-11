Bloomberg Index: Elon Musk il devanseaza pe Bill Gates și devine al doilea cel mai bogat om al planetei. Averea fondatorului Tesla a explodat in acest an Fondatorul Tesla, Elon Musk, l-a devansat pe Bill Gates, devenind al doilea cel mai bogat om de pe planeta, cu o avere totala de 127,9 miliarde de dolari, in clasamentul miliardarilor publicat de Bloomberg. De la începutul anului, averea omului de afaceri de 49 de ani a crescut cu 100,3 miliarde de dolari, marcând un plus de 7,2 miliarde de dolari într-o singură zi prin creşterea cu 6,5% a preţului acţiunilor…