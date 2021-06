BLOOMBERG: Guvernul român supraviețuiește moțiunii de cenzură BLOOMBERG: Guvernul roman supraviețuiește moțiunii de cenzura Premierul Florin Cîțu.Foto: gov.ro. Guvernul României a supraviețuit unei moțiuni de cenzura în Parlament, reafirmând majoritatea coaliției de guvernamânt în legislativ, în timp ce prim-ministrul Florin Cîțu continua sa planifice traseul de ieșire din pandemia de Covid-19, scrie Bloomberg.. Social-democrații de opoziție, care au depus moțiunea pentru demiterea cabinetului Cîțu din cauza dezacordurilor cu privire la planul de redresare a țarii, nu au reușit sa obțina… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

