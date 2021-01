Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a spus celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate ca i-ar placea sa continue cu un al doilea mandat, a relatat duminica Bloomberg News, care citeaza doua surse aflate la curent cu acest subiect, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, doreste sa trimita observatori internationali in Libia pentru a monitoriza acordul fragil incetare a focului in speranta unui progres palpabil dupa zece ani de razboi, informeaza joi AFP. Intr-o scrisoare adresata statelor membre ale Consiliului…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a recunoscut pentru prima data partial victoria lui Biden, duminica, intr-o serie de postari pe Twitter. El spune ca Biden „a castigat”, dar doar pentru ca alegerile au fost fraudate. Trump nu i-a rostit insa numele contracandidatului sau, relateaza Reuters.

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat marti in Ohio, unul din cele mai disputate state in alegerile din SUA, conform previziunilor posturilor de televiziune Fox si NBC News, preluate de AFP si Reuters. Victoria ii aduce presedintelui 18 electori. Ohio este unul dintre statele-cheie…

