- In incercarea de a economisi combustibil și de a reduce emisiile de carbon, Germania va oferi calatorii la bordul trenurilor regionale, autobuzelor, metrourilor și tramvaielor pentru doar 9 euro pe luna. „Va funcționa acest plan?”, se intreaba agenția de știri Bloomberg . Parlamentul german a aprobat…

- Grupul german Uniper SE intentioneaza sa mentina importurile de gaze naturale din Rusia inca un deceniu, chiar daca Europa cauta sa-si reduca dependenta de piata rusa, transmite Bloomberg.

- Germania este pregatita ca, in decurs de un an, sa devina o forta pe piata gazelor lichefiate gratie aprobarii rapide a unor noi terminale de import care ii vor permite sa isi reduca dependenta de gazele naturale rusesti, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tarile G7, care l-au acuzat duminica pe Vladimir Putin ca a acoperit „de rusine” Rusia cu actiunile sale in Ucraina, s-au angajat sa renunte la petrolul rusesc, dar fara a oferi un calendar precis, potrivit AFP. „G7 in intregime s-a angajat astazi sa interzica sau sa elimine treptat importurile de petrol…

- Rusia aproape si-a dublat veniturile din vanzarea de combustibili fosili catre UE in timpul celor doua luni de razboi in Ucraina, beneficiind de cresterea preturilor chiar daca volumele au fost reduse in urma sanctiunilor impuse de statele occidentale. Moscova a incasat aproximativ 62 de miliarde…

- Germania nu va putea furniza Ucrainei muniții achiziționate din Elveția, dupa ce Confederația a refuzat aceasta operațiune. Berna a respins prin veto livrarea de munitie elvetiana in Ucraina via Germania, a confirmat duminica, Ministerul elvețian al Economiei. Germania intenționa sa trimita muniție…

- Huawei a lansat Raportul anual 2021 prin care dezvaluie ca a menținut operațiuni solide pe parcursul anului trecut. Conform raportului, Huawei a obținut venituri de 636,8 miliarde yuani (aproximativ 100 miliarde dolari) in 2021 și un profit net de 113,7 miliarde CNY (17,8 miliarde dolari), o creștere…