Stiri pe aceeasi tema

- Germania intentioneaza sa inceteze sa mai importe petrol din Rusia de la finele acestui an, indiferent daca se ajunge sau nu la un acord la nivelul UE cu privire la titeiul rusesc, au declarat oficialii guvernamentali citati de Bloomberg.

- Germania intenționeaza sa renunțe la importul de petrol din Rusia pina la sfirșitul anului, chiar daca Uniunea Europeana nu va putea convini asupra unui embargo privind importului de petrol rusesc in intreaga comunitate. Despre acest lucru a anunțat luni agenția tass cu referire la Bloomberg. Potrivit…

- Ungaria continua sa blocheze propunerea Uniunii Europene care ar interzice importurile de petrol din Rusia, ținand astfel in loc intregul pachet de sancțiuni al UE impotriva Rusiei, informeaza Bloomberg.

- Germania s-ar putea confrunta cu "perturbari" ale aprovizionarii cu petrol in cazul in care Uniunea Europeana va opri progresiv importurile din Rusia, admite ministrul german al Economiei, Robert Habeck, desi luni afirmase ca Berlinul este pregatit pentru acest scenariu. Presedintele Comisiei Europene,…

- Uniunea Europeana vrea sa mearga dincolo de propunerea de a interzice gradual importurile de petrol din Rusia avand in vizor capacitatea Moscovei de a vinde titei si produse rafinate oriunde in lume, transmite Bloomberg.

- Anuntul vine in contextul in care Rusia a sistat livrarile de gaze catre Bulgaria si Polonia saptamana aceasta pentru ca au refuzat sa plateasca in ruble, decizie care a starnit temeri ca alte tari ar putea fi urmatoarele vizate. Decretul Moscovei precizeaza ca Gazprombank va deschide conturi speciale…

- Germania va inceta sa mai importe petrol din Rusia pana la sfarșitul anului, a declarat ministrul german de externe Annalena Baerbock, dupa o intalnire de miercuri cu omologii sai baltici, relateaza Reuters. „Așadar spun aici in mod clar și fara echivoc ca da, și Germania elimina complet importurile…

- Ministerul german al economiei vrea sa reduca la jumatate importurile de petrol din Rusia in timpul verii, iar carbunele urmeaza sa fie inlocuit din toamna, potrivit unui articol publicat vineri in cotidianul Der Spiegel citand un document elaborat de minister, transmite Reuters, citat de Agerpres.…