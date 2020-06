Stiri pe aceeasi tema

- Petr Kellner a fost lovit atat de prabusirea creditarii de consum, cat si de pandemia de coronavirus, anunta Bloomberg, conform Business Magazin. Cele doua probleme l-au costat pe miliardarul ceh aproape 2,5 miliarde de dolari din ianuarie si panaiacum. In noiembrie, compania Home Credit,…

- Cel mai bogat om din Europa a pierdut suma impresionanta de 30 de miliarde de dolari in perioada pandemiei. Suma este considerata fiind cea mai mare pierdere pe care cineva a suferit-o in perioada acesta, potrivit calculelor realizate de Bloomberg, citat de Mediafax.

- Agentia pentru Gestionarea Datoriei din Germania (DFA) a abandonat zona sa de confort si a facut o oferta rara (ultima a fost in 2015) pentru o emisiune de obligatiuni de 7,5 miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari), transmite Bloomberg, citata de Agerpres.

- Guvernul Japoniei a alocat 2,2 miliarde de dolari din pachetul de stimulare a economiei pentru sprijinirea companiilor care își muta producția din China, potrivit Bloomberg. Mișcarea vine pe fondul unei tendințe globale de renunțare la capacitațile de producție din China, pe de o parte…

- Guvernul german a promis ca va ajuta start-up-urile afectate de consecintele pandemiei de coronavirus printr-un pachet de asistenta financiara pe termen scurt, in valoare de aproximativ doua miliarde de euro, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Programul este conceput special pentru start-up-urile…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anuntat miercuri un pachet de masuri fiscale in valoare de 212 miliarde de zloti (51,96 de miliarde de dolari) pentru a atenua potentialele daune provocate de pandemia de coronavirus, transmit Bloomberg si Reuters potrivit Agerpres. Pachetul de masuri este…

- Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat ca masurile fiscale, financiare si de reglementare trebuie coordonate la nivelul tarilor. Intr-o postare pe blogul sau, Georgieva a precizat ca FMI are la dispozitie fonduri de urgenta in valoare de 50 de miliarde de dolari, bani care ar…

- Executivul intentioneaza sa acorde IMM-urilor garantii pentru a avea acces la capital de lucru cu dobanda zero, in valoare de maximum 10 milioane lei, impactul pozitiv in economie fiind estimat la circa 70 miliarde lei, a scris, duminica seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin…