Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la energie in Europa si-au continuat miercuri tendinta de crestere, dupa ce Rusia a redus si mai mult livrarile de gaze spre continent, ceea ce creeaza un risc pentru economia europeana, transmite Bloomberg.

- Specialiștii in energie considera ca intreaga factura pentru salvarea pieței europene de energie electrica in aceasta iarna va depași cifra de 200 de miliarde de dolari. Iar aceasta suma nu acopera situația in care Rusia ar inchide complet furnizarea de combustibil pur catre Europa și nici o iarna mai…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins un nivel record de 70,1 miliarde de dolari in al doilea trimestru, pe masura ce cresterea exploziva a veniturilor rezultate din exporturile de energie si materii prime a contribuit la contracararea impactului sanctiunilor impuse Moscovei de SUA si Europa pentru…

- Conflictul din Ucraina ar putea duce la un razboi nuclear in Europa. Aceasta opinie a fost exprimata intr-un interviu acordat Global Times de expertul militar chinez, Song Zhongping. Potrivit lui, daca criza ucraineana se va intensifica, țarile europene pot fi atrase in conflict impotriva voinței lor.…

- Pentru prima data in mai bine de trei decenii, Germania a inregistrat un deficit comercial lunar, cel mai recent semn ca „motorul economic” al Uniunii Europene și cea mai mare economie din Europa se confrunta cu presiuni din cauza intreruperii lanțurilor de aprovizionare și prețurilor record la energie,…

- Liderii Uniunii Europene se pregatesc pentru o reducere suplimentara a livrarilor de gaze din Rusia, cautand modalitati de a amortiza efectele crizei si ale cresterii preturilor la energie, scrie Bloomberg, potrivit antena3.ro. Impactul invaziei Ucrainei si utilizarea energiei ca arma de razboi de…

- Pe intreaga durata a Razbo­iului Rece si in deceniile de atunci, Rusia a fost un furnizor stabil de gaze pentru Europa, insa lucrurile s-au schimbat recent, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rusia castiga mai putin din exporturile sale de petrol, chiar daca livrarile pe mare au atins cel mai ridicat nivel din ultimele sase saptamani, din cauza discounturilor masive pe care trebuie sa le ofere Moscova cumparatorilor din Asia pentru a achizitiona petrolul respins de Europa, ceea ce are…