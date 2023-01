Stiri pe aceeasi tema

Turcia, Siria si Rusia au discutat miercuri, la Moscova, despre posibilitatea de a preda guvernului sirian zonele aflate in prezent sub control turcesc si de a pune capat prezentei fortelor kurde in nord-estul tarii, a declarat joi pentru EFE o sursa siriana, relateaza Agerpres.

Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, i-a spus joi, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus ca administratia de la Ankara va continua sa raspunda la atacurile din nordul Siriei, dupa ce Rusia a cerut Turciei sa se abțina de la o ofensiva pe scara larga in Siria, informeaza Rador.

Dupa intalnirea președintelui Erdogan cu președintele egiptean Sisi in Qatar, unde cei doi au participat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, a aparut in prim-plan posibilitatea intalnirii cu președintele sirian Assad.

Cel putin doi militanti kurzi au fost ucisi, iar altii au fost raniti in urma unui atac aerian efectuat de Turcia asupra unei baze militare din nord-estul Siriei folosita in comun de grupuri kurde si de coalitia antiterorista condusa de SUA, afirma surse locale, potrivit Mediafax.

Rusia spera ca Turcia sa dea dovada de „retinere" si sa se abtina de la orice „folosire excesiva a fortei" in Siria, unde Ankara efectueaza atacuri aeriene si ameninta sa lanseze o ofensiva terestra impotriva luptatorilor kurzi, a declarat marti un diplomat rus cu rang inalt, citat de Reuters si…

Atacurile lansate de Turcia in Siria - incepand cu Kobani - impotriva kurzilor, care au inceput pe 19 noiembrie și au continuat ieri prin operațiunea pe care turcii au numit-o "Gheara-Sabie" (Claw Sword), au fost pentru majoritatea experților „cronica unei morți anunțate".

Erdogan spune ca Turcia are in vedere o operațiune la sol in Siria și Irak dupa partea aeriana, relateaza Anadolu.

Un soldat și doi polițiști turci au fost raniți duminica in urma unui atac cu rachete in provincia Kilis, la granița cu Siria, a transmis agenția de presa Anadolu, relateaza Rador.