Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce trupele lui Vladimir Putin invadau Ucraina, in februarie anul trecut, specialiștii deveneau tot mai ingrijorați cu privire la proiectul nuclear grandios dezvoltat de Kremlin la Astravet, in Belarus, la mica distanta de granita cu Uniunea Europeana, scrie Bloomberg. Inginerii de la compania…

- O cucerire completa a Ucrainei de catre armata rusa nu e deloc imposibila, daca SUA și Europa vor taia ajutorul militar pentru Kiev. Intr-un astfel de scenariu, inclus intr-o analiza realizata de Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata rusa va ieși calita și cu o mare experiența de lupta…

- Rachete rusesti au lovit marti seara infrastructura portuara din orasul Odesa (sudul Ucrainei), a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.Rusia, care a invadat Ucraina in februarie 2022, si-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Dunare si de la Marea Neagra dupa ce…

- Peste 260 de civili au decedat in Ucraina din cauza unor mine terestre sau a altor incarcaturi explozive in cele 20 de luni de razboi cu Rusia, a anuntat armata țarii vecine. Kievul estimeaza ca pe o suprafata de 174.000 de kilometri patrati, ceea ce reprezinta aproximativ o treime din teritoriul Ucrainei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, miercuri, la Budapesta, de omologul ungar, Katalin Novak. Administratia Prezidentiala a transmis ca „vizita are loc in contextul unei dinamici crescute a contactelor la nivel inalt, dupa vizita oficiala efectuata de presedintele Katalin Novak la Bucuresti,…

- Echipa de fotbal a Romaniei joaca, in aceasta saptamana, contra Belaruslui si Andorrei, in cadrul calificarilor la Euro 2024. Meciul cu Belarus se va desfașura pe stadionul din Budapesta in cursul zilei de joi, 12 octombrie 2023 dar din cauza implicarii Belarusului in razboiul dintre Rusia si Ucraina…

- Perspectivele pentru rezolvarea crizei ucrainene nu sunt deocamdata vizibile, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, in timpul consultarilor ruso-egiptene de la Cairo, noteaza TASS, potrivit Rador Radio Romania.Acesta a subliniat ca Rusia sprijina poziția Egiptului…

- Rusia a lansat un atac cu 38 de drone asupra Ucrainei, dar 26 dintre ele au fost interceptate și doborate. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți, pe malul ucrainean al Dunarii, in zona localitații Orlovka. Unele dintre aceste drone au cazut aproape de un bac cu romani care se indrepta…