Bloomberg: Criza energetică a Europei se va agrava odată cu venirea iernii și a temperaturilor reci Preturile la energie in Europa au doborat record dupa record inca inainte de venirea iernii si aceasta criza se va agrava pe masura ce temperaturile vor incepe sa scada, transmite Bloomberg. Luna trecuta cresterea preturilor la electricitate a fortat unele companii britanice sa isi reduca productia si sa solicite ajutorul statului, un exemplu la ceea ce ar putea sa se intample in intreaga Europa tocmai in momentul in care apare o noua varianta de coronavirus. Pentru guvernele din regiune aceasta ar putea insemna tensiuni cu tarile vecine care vor incerca sa isi asigure aprovizionarea proprie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

