Bloomberg: Cresc tranzactiile hoteliere in Europa de Est, de la palatele renovate din Bucuresti la giuvaerurile de la Marea Baltica De la palatele renovate din Bucuresti si Budapesta la giuvaerurile de pe coasta Marii Baltice, hotelierii care cauta profituri mai ridicate in Europa de Est se aventureaza in afara hub-urilor saturate din regiune, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg.



In conditiile in care randamentele din Praga si din districtul financiar al Varsoviei scad aproape de nivelul inregistrat in marile orase din Germania, capitalele Romaniei, Ungariei si Serbiei, precum si cateva orase din Polonia, devin din ce in ce mai atractive pentru investitorii si dezvoltatorii imobiliari, sustin directorii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bloomberg: Palatele renovate din Bucuresti si Budapesta, in vizorul hotelierilor. "Bucurestiul este ceea ce era Varsovia in urma cu 10-15 ani" De la palatele renovate din Bucuresti si Budapesta la giuvaerurile de pe coasta Marii Baltice, hotelierii care cauta profituri mai ridicate in Europa…

- Parlamentul European (PE) a dat publicitații un document in care iși propune sa raspunda la intrebarea „De ce in Uniunea Europeana femeile caștiga mai puțin decat barbații?“. Astfel, potrivit PE, femeile care lucreaza in UE caștiga in medie cu 16% mai puțin decat barbații. In UE diferența de salarii…

- Piata masinilor electrice si hibride din Romania creste incet, dar sigur, cel mai mare impediment fiind pretul, in ciuda ajutorului substantial acordat de stat. Potrivit unui studiu realizat recent de Ipsos, 42% dintre romanii chestionati au sustinut ca, cel mai probabil, viitoarea lor masina…

- Ministrul polonez de Externe l-a convocat de urgenta, vineri, pe ambasadorul Rusiei, pentru a protesta ferm fata de “insinuarile istorice” ale presedintelui rus Vladimir Putin, care a acuzat Polonia de complicitate cu Adolf Hitler.

- Președintele rus Vladimir Putin a relansat marți razboiul declarațiilor cu Polonia, pe care a acuzat-o ca a încheiat o "înțelegere" cu Hitler și a acționat de maniera "antisemita" în zorii celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP.Într-un discurs…

- Consecințele perspectivei negative pe care a primit-o economia Romaniei din partea S&P. Costuri de imprumut mai mari și presiune pe curs Romania a primit o nota proasta de la una dintre cele trei agentii de rating international. Este vorba despre Agentia Standard & Poor’s, care ne-a scazut…

- De la scena unui teatru din Lodz, la un lagar de concentrare din Rusia, la condițiile dure ale Siberiei și apoi intr-o societate libera, actorii Mihai Calin și Richard Bovnoczki vor jongla intre drama și umor intr-o noua reprezentație a spectacolului de teatru „SCHNEIDER ȘI SCHUSTER”, regizat de Lucian…