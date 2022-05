Stiri pe aceeasi tema

- Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Oferta mondiala de ulei de gatit, redusa deja de razboiul din Ucraina, este pe cale sa se diminueze si mai mult, transmite Bloomberg. La doua luni dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dat peste cap comertul global cu produse agricole, Indonezia a interzis exporturile de ulei de gatit, pe fondul…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat miercuri, in urale, o rezolutie in care se „cere Rusiei sa inceteze imediat utilizarea fortei impotriva Ucrainei”. Documentul a fost votat cu o majoritate covarsitoare de 141 de tari, 5 impotriva (Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord și Eritreea) și 35 abțineri (intre…