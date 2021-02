Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile sunt deja in faza de aprobare sau chiar se fac in diverse colțuri ale lumii, iar Bill Gates a spus ca este optimist. Acesta a declarat ca circa cinci vaccinuri ar putea fi disponibile pana in primavara anului 2021, a informat CNBC marți. In plus fața de vaccinul deja aprobat selectiv…

- Impactul noului vaccin pentru Covid va fi semnificativ peste vara și viața ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer, scrie BBC. Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit și despre faptul ca transmiterea…

- Impactul noului vaccin pentru COVID-19 va fi semnificativ peste vara si viata ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer. Informația a fost publicata de BBC și a apoi preluata și in presa din Romania. Profesorul…

- Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, și unul dintre creatorii vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer, spune ca viața va reveni la normal din iarna anului viitor și ca primele efecte se vor vedea inca din vara. Potrivit lui Ugur Sahin, transmiterea virusului in masa s-ar diminua dupa apariția…

- Impactul noului vaccin pentru Covid va fi semnificativ peste vara si viata ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer, scrie BBC.

- Viața oamenilor va reveni la normal peste un an, susține profesorul Ugur Sahin, unul dintre creatorii vaccinului anti-Covid-19 realizat de companiile BioNTech și Pfizer, care a analizat impactul vaccinului asupra societații, scrie hotnews . Impactul noului vaccin impotriva Covid-19 va incepe sa isi…

- Unul dintre creatorii vaccinului impotriva COVID-19, produs de BioNTech – Pfizer, susține ca viața oamenilor va reveni la normal peste un an. Cercetatorul a analizat impactul vaccinului asupra societații.

- Impactul noului vaccin pentru COVID va fi semnificativ peste vara si viata ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer.