- Brazilia urmeaza sa inunde piata mondiala cu zahar, pe masura ce tranzitia la automobilele electrice va reduce cererea pentru biocombustibili produsi din trestie de zahar, arata un studiu publicat de Soren Jensen, fost director la traderul de zahar Alvean, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Conform…

- Criza globala de cipuri va dura pana la jumatatea anului 2022, cel putin. Producatorii raman prinsi intre revenirea pietei auto si boomul inregistrat pe laptopuri, televizoare sau console de jocuri. Criza globala a cipurilor se va mentine pentru inca un an, cel putin, continuand sa afecteze…

- Investitorii americani și-au facut depozite de circa 500 de miliarde de dolari la Fed, deși dobanda este zero, existand un surplus de lichiditați, scrie Bloomberg. Utilizarea facilitatii de tip...

- Italia ar putea incheia un acord cu UE pentru infiintarea unui nou operator national, care va inlocui compania aeriana Alitalia SpA, aflata in faliment, scrie Bloomberg. Comisia Europeana a...

- Pretul porumbului a urcat joi la cea mai ridicata valoare din ultimii opt ani, pe fondul pariurilor ca revenirea economiilor, cererea Chinei si evolutiile meteo nefavorabile vor goli silozurile, transmite Bloomberg. La bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la porumb au inregistrat joi cresterea…

- Economia mondiala se indreapta catre cel mai alert ritm de crestere din mai mult de o jumatate de secol in acest an, insa divergentele existente ar putea face dificila atingerea maximelor de dinaintea pandemiei in viitorul apropiat, scrie Bloomberg. Citește și: Florin Cițu: Comitet interministerial…

- Producatorul auto ceh Skoda, parte a grupului Volkswagen AG, isi va extinde prezenta pe unele piete emergente, unde pana acum a fost in urma rivalilor din Asia, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Skoda majoreaza fondurile pentru investitii in India sau in sud-estul Asiei, precum si sumele alocate…

- Criza din Canalul Suez continua, deoarece autoritatile nu au reusit inca sa mute nava de 400 de metri care a esuat de-a curmezisul, blocand coridorul. 180 de nave stau in asteptare la intrarea pe canalul maritim prin care trece 12% din comertul global. Nava Ever Givern, cu o lungime de aproape 400 de…