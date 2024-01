Stiri pe aceeasi tema

- Gautam Adani a redevenit cea mai bogata persoana din Asia, potrivit cifrelor actualizate publicate vineri de Bloomberg Billionaires Index, informeaza news.ro.Fondatorul si presedintele Grupului Adani si-a recastigat pozitia de lidet in Asia dupa ce l-a detronat pe presedintele Reliance Industries,…

- Francoise Bettencourt Meyers, 70 de ani, cea mai bogata femeie din lume, mostenitoarea L'Oreal, a depasit pentru prima data pragul de 100 de miliarde de dolari ca valoare neta a activelor sale, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg și citat de CNN.Averea ei a sarit joi la 100,2…

- Curtea Suprema a Indiei a confirmat decizia din 2019 a guvernului prim-ministrului Narendra Modi de a revoca statutul special de autonomie pentru statul Jammu si Kashmir si a stabilit un termen-limita pina la 30 septembrie 2024 pentru organizarea alegerilor in acest stat. Ordinul unanim al unui complet…

- Ploile torențiale și vantul puternic au provocat inundații și pagube in sudul Indiei, marți. Cel puțin noua persoane, inclusiv un copil, au fost ucise in Andhra Pradesh și Tamil Nadu.Un baiat de 4 ani a murit in districtul Tirupati, statul Andhra Pradesh, dupa ce un zid a cazut peste el, a declarat…

- Angajate intr-o veritabila cursa contra cronometru, echipele de salvare indiene i-au evacuat marti pe cei 41 de muncitori ramasi blocati de peste doua saptamani intr-un tunel rutier aflat in constructie si care s-a prabusit in nordul Indiei, informeaza AFP. „Sunt total usurat si fericit ca cei 41 de…

- Lahore a devenit cel mai recent megaoraș care a fost inchis in timp ce poluarea sufoca zone intinse din Asia de Sud, unde aproape 50 de milioane de oameni respira aer toxic de aproape o saptamana, scrie The Guardian.Al doilea cel mai populat oraș din Pakistan - cu peste 13 milioane de locuitori - a…

- Grupul finlandez de echipamente de telecomunicații Nokia (NOKIA.HE) va desființa pana la 14.000 de locuri de munca pentru a reduce costurile, a anunțat, joi, Reuters, dupa ce cererea pentru echipamentele 5G de ultima generație a scazut vanzarile din al treilea trimestru cu o cincime. Acțiunile companiei…