Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de cincizeci de apeluri au fost necesare pentru ca un medic sa localizeze epidemiologul local, cand au fost depistate primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Romania, luna trecuta, numerosi angajati din sistemul sanitar au fost testati pozitiv, masurile de siguranta nu au fost respectate,…

- Sistemul sanitar din Catalonia este in colaps: medicilor li se recomanda sa nu mai interneze pacientii in stare critica. La nivel oficial, scenariul este negat de autoritatile catalane.Sistemul sanitar din Catalonia este in colaps din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza mediafax.ro.…

- Pacienții cu alte afecțiuni grave, precum bolnavii de cancer, vor fi afectați și ei indirect de coronavirus prin faptul ca li se va reduce drastic accesul in spitale sau la medic. Numarul intervențiilor chirurgicale din spitalele romanești se recomanda a fi redus in luna ... The post Numarul operațiilor…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a montat deja 20 de formatiuni medicale de campanie in toata tara, iar surse militare sustin ca nu este exclus ca, la cererea autoritatilor care gestioneaza epidemia cu coronavirus, aceasta campanie sa continue.

- Fanii FCSB au pus, pe centrul comercial unde e si Primaria Sectorului 4, un banner de sustinere pentru medici, anunța MEDIAFAX.Fanii FCSB ii ajuta sa se aprovizioneze pe oamenii de peste 55 de ani. Citește și: Coronavirusul lovește și in Loteria Romana! Incepand de astazi vor fi inchise…

- Iți speli mainile de 10 ori pe zi și nu iți mai atingi fața. Ce altceva mai poți face pentru a te menține sanatos și pentru a evita racelile? A fost o iarna lunga, umeda, dar nu foarte rece. In contextul epidemiilor de gripa și coronavirus, experții in sanatate și-au revizuit constant recomandarile.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a explicat, in contextul scandalului din sanatate, ca și el a trecut prin experiența cu sistemul de sanatate. Ponta a explicat ca o avea pe mama sa internata in spital, iar la ora 11.00 noaptea a fost sunat și i s-a spus ca in cazul in care nu platește o anumita…

- Un sondaj realizat de catre IMAS si facut public de Europa FM a rata ca 60 la suta dintre romani au putina si foarte putina incredere in spitalele de stat romanesti. Un sondaj realizat de catre IMAS si facut public de Europa FM a rata ca 60 la suta dintre romani au putina si foarte putina incredere…