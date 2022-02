Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

- "Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin.Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta un precedent periculos pentru comunitatea internaționala și un risc pentru pacea de pe continentul nostru.Romania…

- Serviciile de informații din SUA estimeaza ca Rusia iși intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga in Ucraina și ca are deja 70% din forța necesara pentru o astfel de operațiune, potrivit oficialilor americani. Moscova a masat deja 110.000 de soldați la granițele Ucrainei și ar putea dispune…

- Rusia are pregatita aproximativ 70% din puterea de lupta despre care se crede ca ar avea nevoie pentru o invazie la scara larga a Ucrainei și trimite mai multe grupe tactice de batalion la granița cu vecina sa, au declarat sambata doi oficiali americani, relateaza Reuters. In ultimele doua saptamani,…

- Canada si-a deplasat duminica trupele militare in vestul Ucrainei si a anuntat repatrierea temporara a tuturor angajatilor ne-esentiali de la ambasada sa din Kiev ca urmare a tensiunilor de la granita ruso-ucraineana, informeaza AFP preluat de agerpres. "Fortele noastre armate…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. O analiza Reuters prezinta provocarile si dilemele legate de urmatorii pasi ai Aliantei Nord-Atlantice. Va veni NATO in…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Secretarul Apararii din SUA, Lloyd Austin, a vorbit despre tensiunile crescute intre Moscova si Kiev, insa a facut o gafa si a confundat Rusia cu Uniunea Sovietica, disparuta acum 30 de ani, a informat AFP, preluata de news.ro.Intrebat joi, la Seul, despre tensiunile dintre Ucraina si Rusia, pe care…