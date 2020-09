Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Michael Bloomberg si unii dintre prietenii sai miliardari au donat peste 16 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe fosti puscariasi din Florida sa poata sa voteze in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza DPA si AFP, citand Washington Post. Fost primar al New York-ului in perioada…

- Antreprenorul american Charles ”Chuck” Feeney, in varsta de 89 de ani, a cofondat lanțul de magazine din aeroporturi, Duty Free Shoppers, alaturi de Robert Miller in 1960. Pe parcursul vieții sale a adunat miliarde, iar acum și-a donat toata averea, scrie Forbes.Potrivit sursei citate, in ultimele patru…

- Miliardarul Mike Bloomberg va cheltui cel putin 100 de milioane de dolari pentru a sustine campania candidatului democrat Joe Biden in Florida, un stat-cheie in alegerile prezidentiale din SUA, a apreciat duminica anturajul lui pentru cotidianul american Washington Post, informeaza luni AFP.…

- Statele Unite ale Americii nu vor plati cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datoreaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar vor redirectiona acesti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, in New York, a declarat miercuri o oficialitate americana, citata de Reuters. Totodata,…

- Alexandr Lukașenko a caștigat alegerile prezidențiale din Belarus cu peste 80% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, in timp ce principalul candidat al opoziției, Svetlana Tikhanouskaya, a obținut circa 10 la suta din voturi. "Lukașenko Alexandr Grigorievici, 4 milioane 652 de mii…

- CHIȘINAU, 6 aug - Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a solicitat amanarea primei dezbateri prezidențiale, programata pentru 29 septembrie, deoarece „in unele cazuri” votarea la alegerile prezidențiale prin poșta poate incepe mai devreme de aceasta data. ”Cum pot trimite alegatorii buletinele…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a anunțat miercuri ca Statele Unite vor acorda o recompensa de 10 milioane de dolari pentru arestarea oricarui actor strain care intervine în alegerile din noiembrie, relateaza AFP.Statele Unite „ofera o recompensa de pâna la 10 milioane…