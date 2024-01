Stiri pe aceeasi tema

- Marian Mexicanu a uitat de obligații. Artistul a fost chemat in fața magistraților pentru o suma nesemnificativa, dupa ce "a uitat" sa iși plateasca datoriile. Cu ce problema se confrunta cantarețul și cine i-a deschis proces.

- Examinarea dosarului privind furtul miliardului continua. Dupa ce acum doua zile s-a predat autoritaților, Anatolie Blonschi, unul dintre figuranții in dosar, dar și apropiat al lui Vladimir Andronachi, a fost adus in fața magistraților. Acesta a evitat sa raspunda la intrebarile jurnaliștilor. Cauza…

- Anatolie Blonschi, un om de incredere al lui Vladimir Andronachi, care a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat democrat, fiind și al doilea figurant in dosarul numit generic „Frauda bancara”, s-a predat autoritaților moldovenești și a fost plasat in arest preventiv in Penitenciarul nr. 13.…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Alexandru Padure a declarat ca rezultatele sportivilor la competitiile internationale din 2023 ofera incredere in indeplinirea obiectivelor la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor.„2023 a fost un an bun, am avut rezultate care ne dau puterea de a indrazni…

- Florin Cițu a reacționat, joi, dupa ce DNA a solicitat ridicarea imunitații fostului premier, in prezent senator, intr-un dosar de abuz in serviciu privind achizitiile de vaccinuri din timpul pandemiei de COVID-19.„Am deplina incredere in actul de justitie si sunt convins ca procedurile aflate in desfasurare…

- Frații Andrew și Tristan Tate, dar și apropiatele acestora Georgiana Naghel și Luana Radu au ajuns in sala de judecata pentru constituire de grup infracțional, trafic de persoane și viol. Aceștia au ajuns in fața magistraților intr-un nou termen, dupa ce au fost plasați sub mai multe masuri restrictive…

- “Avem nevoie, mai mult ca oricand, de echilibru și de calm. Pentru ca lucrurile foarte bune pe care le-am construit ca echipa in aceasta campanie și poziția pe care ne-am caștigat-o in grupa sunt convins ca ne vor ajuta sa ne indeplinim obiectivul, calificarea la EURO 2024. Fara vreo secunda de teama,…

- Aproape 80% dintre romani nu au incredere in capacitatea guvernului de a proteja populatia in cazul unui pericol armat, iar 56% se tem de actiuni teroriste in Romania, pe fondul situatiei din Ucraina și din Orienul Mijlociu, arata datele unui sondaj IRSOP, potrivit News.ro.