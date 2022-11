Blondy, din nou împreună! Ieri Andreea Bănică și Cristina Rus se întreceau în popularitate, azi în averi! Amândouă sunt putred de bogate In anii 2000 cele doua Blondy, Andreea Banica și Cristina Rus au avut succes teribil datorita muzicii iar astazi il au datorita soților lor. La 15 ani de la desparțirea lor, blondele teribile ale scenei muzicale au ingropat animozitațile și au accepat sa se revada. Odinioara se intreceau in a caștiga simpatia publicului, astazi in avere! Caci amandoua sunt soții de multimilionari in euro. Andreea Banica și Cristina Rus, care au inlocuit celebritatea cu viața de familie, au avut parte de o intalnire emoționanta la un eveniment. ”Cand a decis sa plece de langa mine mi-a frant inima. A trecut, am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

