Blondina frumoasa Un tip sta la coada, la un mol, la casa, cand, deodata, observa ca o blondina, frumoasa, si ea la coada, ceva mai in spate, il saluta cu un fluturat de mana și-i zambește prietenos. Tipului, nu-i vine sa creada ca o tipa atat de bine, il cunoaște și o intreaba: – Scuzați, ne cunoaștem, cumva? – Nu sunt chiar sigura, dar cred ca sunteți tatal unuia din copiii mei, raspunde frumusețea. Tipul iși aduce aminte de singura data cand și-a inșelat soția. – Dumnezeule, deci ești dansatoarea de striptease, cu care am petrecut in seara dinaintea nunții, pe masa de ping-pong, de fața cu toți baieții? – Nu,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

