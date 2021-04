Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și Cobra Tate sunt impreuna, insa se ascund de toata lumea? Adevarul relației dintre cei doi! Ce se intampla, de fapt, cu artista și celebrul milionar, dupa ce au fost surprinși de doua ori impreuna de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, la un restaurant…

- Lidia Buble și-a pus toți fanii pe jar cu cea mai recenta apariție! Frumoasa cantareața a facut o postare ce a starnit numeroase controverse in spațiul public. Avand in vedere faptul ca paparazzii Spynews.ro au surprins-o nu o data, ci de doua ori, pe fosta iubita a lui Razvan Simion in compania lui…

- Lidia Buble și Cobra Tate nu-și mai mai pot ține ascunsa relația de ochii lumii! Celebra artista l-a dat uitarii pe Razvan Simion, iar privirile jucaușe și zambetele largi pentru fostul cumnat al Biancai Dragușanu sunt dovada ca se simte de minune in compania milionarului. Paparazzii Spynews.ro au fost…

- Face ea cum face și iar ajunge in centrul atenției! Lidia Buble, caci despre ea este vorba, reușește sa fie in prim-plan cu fiecare noua apariție. La fel s-a intamplat și de curand cand frumoasa cantareața a postat o imagine emoționanta cu cei mai importanți barbați din viața ei! Iata ce dezvaluire…

- Ieri, o veste bomba a zguduit din temelii lumea mondena! Lidia Buble și Cobra Tate, noul cuplu din showbiz? De la cine a primit artista flori de Ziua Femeii? Fratele fostului iubit al Biancai Dragușanu, barbatul misterios care ii face cadouri?

- Daca va gandeați ca le-ați auzit pe toate, ei bine, bomba bombelor abia acum vine. Lidia Buble și Cobra Tate formeaza cel mai nou cuplu din showbiz? Imaginile surprinse de paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa nimic, vorbesc de la sine. Iata cum au fost surprinși artista și fostul cumnat al Biancai…

- Face ce face și ajunge sa ne surprinda din nou! Lidia Buble in halat de baie, pe strazile din Capitala! Motivul pentru care artista s-a afișat cu aceasta ținuta. Le-a spus totul celor din mediul online.

- Pentru ca este o femeie singura și disponibila, Lidia Buble iși permite sa faca orice, lucru pe care-l și pune in practica ori de cate ori are ocazia. De exemplu acum, cand cei mai tari paparazzi au fost pe urmele sale, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, artista…