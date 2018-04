Blonda si bilele de naftalina

Intra o blonda intr-un magazin: – Aveti bile de naftalina? – Avem, raspunde vanzatoarea. – Vreau si eu doua pungi. Bucuroasa, isi ia pungile si pleaca in mare graba. Dupa doua ore revine: – Mai aveti bile de naftalina? – Mai avem. Cate sa va dau? – De data asta vreau zece pungi. Dupa alte doua ore, blonda se intoarce: – Mai aveti bile de naftaline? – Mai avem. – Bine! Cumpar tot stocul. Mirata, vazatoarea ii spune: – Cred ca ai o gramada de molii acasa… – Nu, doamna, am una singura. – Si pentru una singura cumperi atata naftalina? Tremurand de furie, blonda raspunde: – Una singura am, dar nu reusesc…