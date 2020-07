Blonda la semafor O tipa blonda, superba, la volanul unei masini superbe, opreste la semafor. Apare un cersetor de zona si-i cere o tigara. Blonda i-o ofera imediat ca sa scape de el. Intre timp, se pune de verde si tipa pleaca in tromba. La urmatorul semafor, in mod ciudat, acelasi individ: – Doamna, da-mi si un foc. Tipa ii da bricheta cu totul, ca sa-l vada plecat de langa portiera si porneste mai departe. La al treilea semafor, acelasi individ (spre exasperarea blondei): – Doamna, ai fost o dama buna cu mine asa ca, daca-mi dai 10 lei, te invat sa iesi din giratoriu. Articolul Blonda la semafor apare prima… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am iesit cu baietelul un pic in parc, pentru ca mi-a fost dor sa fac asta cu el. Si o doamna mai in varsta mi-a spus 'ce faci in parc? Te-am vazut ca esti bolnav. Nu puteai sa mai stai cateva zile in casa?'. I-am zis ca sunt externat, ca m-am vindecat. Mi-am asumat chestia asta, chiar spuneam in…

- Cosmin Radescu, barbatul accidentat de Elvira Sarapatin, a dezvaluit ca deputatul PSD nici macar nu a oprit sa vada ce s-a intamplat si infirma varianta oficiala a politistilor, care au declarat ca aceasta s-ar fi intors singura la locul accidentului, in scurt timp, transmite Antena 3.Cosmin Radescu,…

- Elevii clasei a XII-a C de la Colegiul Economic iși indreapta recunoștința catre diriginta lor, Paraschiva Caprița, care i-a tratat timp de patru ani ca pe copiii ei, cu dragoste, responsabilitate și exigența in egala masura, scrie revista Q-magazine. La finalul anilor de liceu, elevii i-au daruit un…

- Cristian Tudor Popescu reacționeaza dur dupa scandalul din fața unui magazin din București, in care doi soți au refuzat termoscanarea de catre agentul de paza. Jurnalistul ii numește pe cei doi „actori care au pregatit incidentul in cele mai mici detalii”.„Doamna in cauza striga de la bun inceput, nu…

- 3800 de romi traiesc la aceasta ora in comunitatea din Apalina. Azi s-a aflat de primul caz de pacient diagnosticat cu COVID-19. Știind ca e o zona sensibila, cu romi saraci, care traiesc in condiții mizere, fara a avea posibilitatea de a respecta vreo regula de igiena, m-am urcat in mașina și m-am…

- Astazi, 28 aprilie, prefectul George Lazar a solicitat public organelor penale sa faca investigații la modul cum s-au cheltuit banii și cum s-au facut angajarile la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț. Declarația a fost facuta la briefingul de presa de la ora 15.30 și a fost insoțita de argumente:…

- Ajun de sarbatoare… de sarbatori asteptate, de alergari, de truda multa, mai ales pentru femei… Cu cațiva ani in urma. Prin fata casei trece grabita lelea Todosia, femeie la 60 si… de ani. Se grabea cat putea, ca o durea un picior. Ma vede si ma intreaba, ca de obicei: – Vine mesterul sa termine ce…

- Chiar mama celui care canta muzica de petrecere si care detine prim-planul si in preferintele romanilor pe YouTube a fost cea care a dezvaluit totul. Ce a spus doamna Geta Sterp despre sotul sau? „Daca v-aș spune viața mea, ar fi mai ceva ca la Din Dragoste. Omului meu i-a placut sa umble, iar eu mereu…