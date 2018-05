”Blonda de la Cotroceni” uita ca a stat la masa cu ”binomul”

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, trimis in judecata de DNA in Dosarul “GAla Bute”, alaturi de Elena Udrea, ex-ministru al Turismului, dar si de alte persoane, a ales sa se adreseze DIICOT-ului. Concret, Rudel Obreja a depus o plangere penala la adresa Laurei Codruta Kovesi, in calitate…

- Nu a trecut decat o zi de cand dezvaluiam descinderea lui Traian Basescu in Costa Rica, la Elena Udrea, ca un intreg aparat de propaganda s-a pus pe „umflat” pontul ca logodnicul „blondei” insarcinate ar vizita-o pe aceasta. Si parca pentru a scapa de „stresul” unei provocari privind un posibil test…

- Lovitura in plin pentru procurorii DNA. Desi a spus de fiecare data ca vrea sa vina in Romania, sa se apere in dosarul gala Bute, Elena Udrea nu se mai poate intoarce in Romania. Dupa ce a obtinut statutul de refugiat politic, fosta blonda de la Cotroceni este blocata in Costa Rica.Citește…

- Iubitul Elenei Udrea a luat o decizie importanta, dupa ce iubita lui, Elena Udrea, a pierdut unul din gemeni. Adrian Alexandrov a plecat in Costa Rica, pentru a fi alaturi de fosta blonda de la Cotroceni, in aceasta perioada grea, prin care trece viitoarea mama. Adrian s-a decis sa fie alaturi de Elena…

- Decizie importanta luata de Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni nu trece printr-o perioada deloc buna, aflandu-se in Costa Rica, acolo unde urmeaza un tratament ca urmare a problemelor cu sarcina.

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe cumplite. Plecata in Costa Rica, Udrea a avut parte de o veste teribila. Insarcinata cu gemeni, aceasta i-a pierdut pe unul dintre acestia. In direct la Romania TV, fostul ministru a spus cum s-a ajuns intr-o asemenea situatie.Citește…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe groaznice. Udrea are mari probleme de sanatate si ar fi pierdut unul dintre gemenii pe care ii poarta in pantece, anunta Romania TV. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a depus, miercuri, mai multe inscrisuri medicale la ICCJ prin care…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!