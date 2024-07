Stiri pe aceeasi tema

- Ileana Stana Ionescu a incetat din viața la varsta de 87 de ani, conform anunțului facut de Teatrul Național București pe site-ul sau. Instituția a informat, de asemenea, ca „cei care vor sa aduca un ultim omagiu indragitei actrițe pot merge marți, 2 iulie, la capela Cimitirului Bellu Catolic”. Decesul…

- Așa cum v-am obișnuit, SpyNews.ro va ține la curent cu tot ce misca in monden. Așa ca, și de aceasta data, aflați de la noi cine este noua vedeta care a semnat cu Antena Stars. Postul tv continua seria achizitiilor, așa ca de data asta a pus ștampila pe contractul cu una dintre cele mai apreciate cantarețe…

- Horoscop 23 mai 2024. Astrele s-au aliniat in favoarea unor zodii și le-au pregatit surprize de proporții. Unii nativi vor avea parte de schimbari majore, care le vor da complet viața peste cap. Vezi daca faci parte din categoria celor norocoși sau treci prin incercari grele joi. Horoscop 23 mai 2024.…

- Aerodromul Ianca, o locație cu o bogata istorie aviatica, se afla intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Aeroclubul Romaniei a preluat aceasta facilitate, care se afla anterior in conservare, și a inceput deja lucrarile necesare pentru a readuce aerodromul la standardele necesare. Reabilitarea…

- Cine nu iși dorește puțin noroc in viața sa? De la succesul in cariera și relațiile personale, pana la sanatate și prosperitate financiara, norocul este binevenit in toate aspectele vieții noastre. In acest articol vom explora trei moduri eficiente prin care putem atrage norocul și transforma fiecare…

- In mijlocul unui peisaj incantator, la poalele munților, se afla o comoara uitata, o perla de altadata: Baile Siriu. Aceasta stațiune balneara, care odinioara atragea sute de turiști in cautare de sanatate și relaxare, renunțase la stralucirea sa in vremurile mai recente. In 2024, se profileaza o renaștere…

- Drumarii au inceput operațiunea de deszapezire a Transfagarașanului, estimand ca acesta ar putea fi redeschis traficului „cu mult inainte de data obisnuita de 1 iulie”, conform anunțului facut miercuri de catre DRDP Brașov pe rețelele de socializare.

- Primarul Constanței, Vergil Chițac, a adus vești imbucuratoare in legatura cu proiectul de reabilitare a Cazinoului din Constanța. Dupa o perioada de intarzieri și obstacole, lucrarile sunt in grafic pentru finalizare pana la sfarșitul acestui an. Chițac a explicat ca proiectul a intampinat diverse…