Politehnica, debut pe „Ştiinţa” fără spectatori în noul sezon

Politehnica Timișoara va debuta mâine în noul sezon al eșalonului secund. Prima partidă, împotriva grupării CS Mioveni, se va desfășura pe arena "Știința"... The post Politehnica, debut pe „Ştiinţa” fără spectatori în noul sezon appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]