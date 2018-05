Bloggerita cu outfit de 1 milion de dolari pe covorul rosu de la Cannes

Stiri pe aceeasi tema

- PSD vrea sa organizeze un miting de amploare pentru susținerea familiei tradiționale. Pentru acest miting, ținta celor de la PSD este sa aduca un milion de persoane, iar pentru asta a inceput mobilizarea. Citește și: ALERTA Un militar a fost gasit IMPUȘCAT in unitate Conform unui SMS…

- De obicei, celebritatile si chiar si fotbalistii de duzina din Liga I habar n-au cum arata interiorul metroului bucurestean. Sunt insa si oameni plin de bani care nu vad nicio rusine in a se deplasa cu mijloacele de transport in comun.

- Potrivit Raportului de avere 2018 al companiei de proprietati Knight Frank, Monaco este cel mai potrivit loc in care merita sa investesti intr-o proprietate. Locuintele din principat costa in jur de un milion de euro pentru fiecare 16 metri patrati. Cu aceeasi bani poti achizitiona o locuinta de 25…

- Kent Jones, cineast, curator și directorul Festivalului de Film de la New York a acceptat sa realizeze pentru ediția din acest an a American Independent Film Festival o selecție de filme reprezentative pentru curentul „indie” – filme pe care le va și introduce in persoana spectatorilor bucureșteni. …

- Fotograful Warren Petterson a dat in judecata grupul hip-hop Wu-Tang Clan pentru suma de 1 milion de dolari. Acesta susține ca membrii grupului au folosit fotografiile sale abuziv pentru coperta celebrului album „Once Upon a Time in Shaolin”, existent intr-un singur exemplar.

- Profitul inainte de taxe al grupului bancar britanic HSBC a crescut cu 141% anul trecut, la 17,2 miliarde de dolari, datorita rezultatelor foarte bune inregistrate in Asia, transmite BBC. În 2016, câştigurile au fost afectate de o serie de costuri excepţionale, inclusiv vânzarea…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…