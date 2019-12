Blocurile noi, la mare căutare pentru confortul asigurat Bloc de șapte etaje Primul lucru pe care l-a avut in vedere dezvoltatorul Daniel Niculița a fost consolidarea blocului care va avea șapte etaje. “In zona Tatarași, mai exact pe strada Han Tatar vom construi un singur bloc de șapte etaje. Vom avea și o consolidare de 200 de piloți care vor fi bagați in pamant 17 metri. Astfel, vom consolida și terenul din zona. In plus pentru acest bloc de șapte etaje avem la dispoziție un teren de 2000 de metri patrați. Și bineințeles proiectul prevede și locuri de parcare, vom avea atat parcare subterana, cat și supraterana. Vom avea și spații verzi, exact cum… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

