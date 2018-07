Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca sambata, 23 iunie 2018, intre orele 06.00 - 10.00, va fi suspendata circulația transportului electric pe strada Uzinelor, in legatura cu desfasurarea lucrarilor de curatare a arborilor.

- Reprezentantii Platforma DA au organizat o conferinta de presa miercuri, 13 iunie, unde au prezentat o schema prin care s-ar incerca ridicarea unui bloc de locuit in Capitala, in opinia lor, cu incalcarea grava a legislatiei.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre suspendarea traficului rutier din str. București, tronsonul cuprins intre strazile Al. Pușkin și Mitropolit G. Banulescu - Bodoni, in legatura cu efectuarea lucrarilor de reabilitare a colectorulu!i menajer fecaloid.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 17 mai – 30 iunie, va fi suspendat partial traficul rutier pe strada Burebista, in perimetrul strazilor Cetatea Alba – Sarmizegetusa, in legatura cu executarea lucrarilor de reparație capitala a rețelelor termice.

- În subsolurile blocurilor de locuințe din oraș, dar și în zonele de odihna și în parcurile din capitala au loc lucrari de deratizare și dezinsecție, transmite IPN. Potrivit șefului Direcției generale locativ-comunala și amenajare, Ion Burdiumov, pâna în prezent…

- Primaria municipiului Chisinau anunta ca pe parcursul zilei de astazi pe anumite strazi va fi suspendat temporar traficul rutier, in legatura cu executarea lucrarilor de reparatie si intretinere curenta a infrastructurii rutiere.

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Mitropolit G. Banulescu-Bodoni – Al. Puskin, pe data de 8 mai 2018, intre orele 10.00 – 23.

- Primaria municipiului Chisinau anunta ca astazi pe anumite strazi va fi suspendat temporar traficul rutier din cauza lucrarilor de reparatie si intretinere curenta a infrastructurii rutiere.