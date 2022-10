Blocurile din București cad pe cetățeni! „Toate sunt doar praf în ochi”, spune Firea Blocurile din București cad pe cetațeni! Semnalul de alarma este tras de fostul edil Gabriela Firea, care aduce argumente in sprijinul faptului ca realitatea este cruda: toate sunt praf in ochi – spune Firea pe pagina sa de Facebook . Ministrul Familiei spune ca „noul București” cade pe cetațeni și ca in ultimii doi ani, nicio cladire pericol public nu a fost pusa in siguranța sau consolidata in Capitala. „Este, din pacate pentru bucureșteni, inca o “reușita” a actualului primar general. Toate șantierele au lacatul pe ușa, la propriu, așa cum se poate vedea in imaginile de mai jos. Realitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

