- Primaria Sectorului 5 anunța semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Continuare lucrari autorizare cu AC nr. 344 -T/02.07.2019 – Reabilitare și consolidare Școala Gimnaziala Grigore Tocilescu, nr. 132, str. Grigore Tocilescu, nr. 20, Sector 5, București”. Acest proiect semnificativ a fost…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, crede ca daca vine un cutremur ”o sa fie rau” in Bucuresti. El spune ca teoretic, blocurile noi respecta toate cerintele, dar practic nu are incredere ca se intampla acest lucru. Nicusor Dan a fost intrebat la Prima TV cum va fi afectata Capitala in cazul unui cutremur…

- Corvinul Hunedoara a ajuns, in premiera, in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o, miercuri seara, pe FC Voluntari, cu 3–1. Clubul din Hunedoara pare renascut din cenușa, dupa ce in urma cu doua decenii fusese desființata.

- Este nevoie de reactualizarea proiectului de reabilitare a proiectului DALI pentru Muzeul Județean de Istorie Gorj. Obiectivul este consolidarea și creșterea eficienței energetice a cladirii muzeului de la Targu Jiu. Documentația trebuie sa aiba in vedere și faptul ca este o cladire foarte veche care…

- Editia din acest an a programului Start-Up Nation va beneficia de finantare europeana, in valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, informeaza, joi, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), transmite AGERPRES . „Editia din acest an a programului Start-Up Nation va aduce,…

- Rețelele de apa și canalizare din comunele Șoarș și Șinca vor fi extinse si modernizate cu bani de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul „Anghel Saligny” . Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea a anuntat ca mai multe judete, printre care si Brasovul, primesc finanțare pentru noi proiecte de infrastructura.…