- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost primit in aplauze de liderii Uniunii Europene! Cu o excepție: premierul maghiar Viktor Orban și președintele roman Klaus Iohannis. Cei doi nu au aplaudat deloc in momentul in care liderul de la Kiev pașea pe covorul roșu, chiar daca ceilalți din jurul…

Cutremur in Turcia - Cele trei cadre didactice repatriate au ajuns acasa, la Satu Mare: Hotelul nostru a ramas ca prin minune in picioare. Cand a inceput totul nu credeam ca ne vom mai intoarce de acolo

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis felicitari generalului Petr Pavel pentru alegerea sa in functia de presedinte al Cehiei. Seful statutului roman a mentionat ca se asteapta la o intarire a relatiilor bilaterale si o coordonarea in cadrul UE si al NATO.

La aproape sase luni dupa ce a fost atacat cu brutalitate, Salman Rushdie isi revine si lanseaza un nou roman, "Victory City", scrie The New York Times, potrivit news.ro.

- Consiliul Uniunii Europene trage un semnal de alarma și arata ca Olanda nu respecta regulamentul Schengen. Documentele au fost publicat de catre europarlamentarul Eugen Tomac, cel care arata faptul ca Olanda are mari probleme de ordin intern, dar in același timp da lecții Romaniei și Bulgariei.…

Nascut la Toplița, in Harghita, pe 1 aprilie 1955, Mircea Dușa a fost timp de 12 ani deputat PSD, el fiind singurul parlamentar roman din județ. Intre 2010 și 2012 a fost liderului grupului PSD din Camera Deputaților.

Nadia Comaneci, cel mai titrat sportiv roman la Jocurile Olimpice, le-a facut o vizita surpriza presedintelui COSR Mihai Covaliu si secretarului general George Boroi, la Casa Olimpica, din Bucuresti, potrivit news,ro.

Pugilistul roman Florin Ionita a obtinut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de box pentru tineret din localitatea spaniola La Nucia, dupa ce a fost invins la puncte de englezul Damar Thomas (0-5), miercuri seara, in semifinalele cat. 92 kg.