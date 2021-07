Blocuri reabilitate doar pe hârtie în Sectorul 2 VIDEO Reabilitarea unora dintre blocurile din Capitala se efectueaza doar pe hartie. Firmele fac modificarile superficial, iar locatarii sunt nemulțumiți. In sectorul doi din București, un bloc se afla in proces de renovare de 5 ani. Și tot de atata timp oamenii așteapta sa scape de schelele de pe bloc, sa-și poata folosi balcoanele și sa scape de mizeria din șantier. Unul dintre președinții unui bloc din sectorul doi al Capitalei incearca de cinci ani sa il convinga pe directorul firmei de reabilitare sa termine lucrarile, insa fara succes, potrivit Prima TV . Locatarii blocului au cautat, inclusiv,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

