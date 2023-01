Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a semnat 8 noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 72.546.213,75 de lei, anunta ministerul intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat, joi, 28 de noi contracte de finantare prin componenta C5 – Valul Renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta, relateaza news.ro. Citește și: Un deputat, trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene Contractele, incheiate intre Ministerul…

- Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, a anunțat ca a fost publicata lista cererilor de finanțare aprobate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C5 – Valul Renovarii! Vestea foarte buna este ca Municipiul Targoviște a reușit depunerea cu succes a patru cereri de…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Ministerul Dezvoltarii, contractele au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 127 de unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii, au o valoare totala de 323.321.674,35 lei si vizeaza asigurarea infrastructurii pentru…

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a semnat 67 de noi contracte finantate prin componenta C5 – Valul Renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat contractele de finanțare pe care Primaria Municipiului Satu Mare le-a depus pentru reabilitarea a 12 blocuri de locuințe din municipiu. ,,Avem proiecte aflate in implementare de peste 100 milioane de euro. Aceste proiecte…

- Peste 3.2 milioane de lei pentru amenajarea unui Centru comunitar multifuncțional la Sebeș: A fost semnat contractul de finanțare Peste 3.2 milioane de lei pentru amenajarea unui Centru comunitar multifuncțional la Sebeș: A fost semnat contractul de finanțare Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat,…

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei Cseke Attila a semnat 5 noi contracte de finantare, in valoare totala de 68.940.976 lei, pentru construirea unor crese in Bucuresti si in judetele Harghita, Bihor si Sibiu, anunta Ministerul Dezvoltarii. Noile crese vor avea sali de joaca,…